Raquel Lyra cumpre agenda em São Paulo e registra encontro com Kassab

O encontro ocorre em meio a uma série de gestos políticos que sinalizam uma possível aproximação da chefe do Executivo estadual com o PT e, consequentemente, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Gilberto Kassab e Raquel Lyra (Reprodução/Instagram)

A governadora Raquel Lyra (PSD) cumpre agenda em São Paulo, nesta sexta-feira (13), em que participa de um encontro de líderes, promovido pela ONG Comunitas. Nas redes sociais, a gestora registrou um encontro com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

O encontro ocorre em meio a uma série de gestos políticos que sinalizam uma possível aproximação da chefe do Executivo estadual com o Partido dos Trabalhadores (PT) e, consequentemente, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No início desta semana, Raquel Lyra manteve reuniões com os dois senadores eleitos pelo estado, Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT). As conversas reforçam o movimento de um possível alinhamento institucional e político da governadora com lideranças ligadas ao campo progressista e da esquerda e com também com o Governo Federal.

Paralelamente a essa aproximação, Lyra promoveu mudanças significativas na estrutura administrativa, determinando um "exoneraço" que atingiu cargos ocupados por aliados do ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes e presidente estadual do Partido Liberal (PL), Anderson Ferreira, e do imão, o deputado André Ferreira, publicado no Diário Oficial no dia 7 de novembro.

Essa dispensa de comissionados indicados e ligados ao PL e o diálogo com os senadores pernambucanos Humberto Costa e Marília Arraes movimentam o xadrez político a cerca de uma possível redefinição de alianças, mirando, inclusive, o pleito municipal de 2028.



