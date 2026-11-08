Lula diz que dívida pública preocupa e reafirma compromisso fiscal

Em aceno ao mercado financeiro, Lula reafirmou o "compromisso com a responsabilidade fiscal" e falou em "criar condições para reduzir a taxa de juros"

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert)

Em pronunciamento neste domingo (8/11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abordou a situação fiscal e econômica do país em um aceno ao mercado financeiro. “A trajetória da dívida pública e os juros altos me preocupam. Por isso, reafirmo meu compromisso com a responsabilidade fiscal, para viabilizar políticas sociais sustentáveis e a ampliação tão necessária dos investimentos”, afirmou o chefe do Executivo, que inicia seu quarto mandato no Palácio do Planalto.

Além disso, Lula ressaltou que todas as medidas do governo serão executadas com a preservação das regras fiscais. “Um dos principais objetivos do nosso governo é elevar o investimento do país para mais de 20% do PIB, em parceria com o setor privado. Para tanto, vamos criar as condições para reduzir a taxa de juros”, disse.

O presidente também reforçou propostas voltadas à economia popular, como a compra de dívidas das famílias junto aos bancos e o perdão de débitos dos microempreendedores individuais (MEIs) com o governo federal.