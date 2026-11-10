Câmara do Recife promove audiência pública para discutir LOA e PPA nesta quarta-feira (11)

A reunião ocorre após a finalização do prazo para que os vereadores apresentassem emendas aos PLs n.º 12/2026 e 13/2026

Câmara Municipal do Recife (Divulgação)

A Câmara Municipal do Recife promove, nesta quarta-feira (11), das 11h às 12h, uma audiência pública virtual para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a revisão do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. A reunião ocorre após a finalização do prazo para que os vereadores apresentassem emendas aos PLs n.º 12/2026 e 13/2026.

A audiência deve ser conduzida pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, vereador Samuel Salazar (MDB), eleito novo presidente da Casa de José Mariano para o biênio 2027-2028.

No dia 30 de setembro, a Câmara Municipal do Recife recebeu os projetos de lei do Executivo que tratam da Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa do Município do Recife para o próximo ano, e da revisão do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 para o exercício de 2027. As proposições estavam em tramitação na Casa e os vereadores tiveram até 26 de outubro para apresentar emendas.

Ao todo, a proposta prevê um orçamento de mais de R$ 11 bilhões, que contemplará os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, além dos Poderes Municipais, fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Enquanto o projeto de lei nº 13/2026 atualiza a programação prevista no PPA e adequa o planejamento municipal, além das diretrizes e metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027.



