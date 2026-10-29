Eleito presidente da Câmara do Recife, Samuel Salazar priorizará nova sede e aproximação com população

Em entrevista ao Diario, Salazar avaliou positivamente as ferramentas atuais de transparência do Legislativo e do Executivo recifense, mas defendeu a necessidade de expandir o alcance da informação aos cidadãos

Samuel Salazar (MDB), eleito presidente da Câmara Municipal do Recife no biênio 2027-2028 (Crysli Viana/DP Foto)

Eleito com 36 votos, o vereador Samuel Salazar assume a presidência da Câmara Municipal do Recife para o biênio 2027-2028 no 4 de janeiro do próximo ano. Em entrevista ao Diario de Pernambuco, Salazar apontou como uma das principais prioridades à frente da Casa de José Mariano a transferência do Legislativo municipal para a nova sede, como também a aproximação com a população recifense.

Atualmente, a estrutura da Câmara funciona dividida em quatro edifícios diferentes. Para o parlamentar, o desafio é unificar essa operação. "Levar a Câmara para a nova sede não é um assunto simples e fácil. Tem uma burocracia muito grande a ser vencida: licitar, contratar projeto, fazer a obra. Mas é uma das nossas grandes prioridades", disse.

À reportagem, Samuel Salazar avaliou positivamente as ferramentas atuais de transparência do Legislativo e do Executivo recifense, contudo, defendeu a necessidade de expandir o alcance da informação aos cidadãos. Entre as propostas para o próximo biênio está a reativação do canal aberto e digital da TV Câmara. Além disso, o vereador defende a necessidade de expandir o alcance de informações da Casa à população.

"A gente quer ampliar essas transmissões e as informações da Câmara para deixar a Casa mais perto da população. As pessoas precisam reconhecer o papel importante que o Legislativo exerce em defesa da cidade", pontuou.

Ao Diario de Pernambuco, Salazar também destacou o legado deixado por Romerinho Jatobá (PSB), que comandou a Casa por três biênios consecutivos. O presidente eleito relembrou a atuação conjunta com o parlamentar durante o período crítico da pandemia da COVID-19, quando exercia a liderança do governo municipal, e articulações viabilizaram a devolução de recursos do orçamento da Câmara para obras e ações sociais do Poder Executivo.

Questionado sobre a relação com o prefeito Vitor Marques (PCdoB), quando estiver à frente do Legislativo Municipal, Samuel Salazar garantiu que a postura será pautada pela harmonia institucional e pelo diálogo transparente, mantendo a postura negociadora demonstrada no período em que esteve à frente da liderança governista na Casa de José Mariano.

O mandato do vereador como presidente da Câmara do Recife se inicia em meio aos tensionamentos das eleições municipais de 2028. No entanto, ele demonstrou tranquilidade quanto ao equilíbrio entre os compromissos institucionais da Casa e a agenda política eleitoral.

"Sabendo organizar o tempo, dá para fazer. Já disputei outras eleições sem deixar de estar presente nas sessões. Vamos cumprir nosso papel de presidente, organizando os trabalhos e respeitando os mandatos de todos os 37 vereadores", salientou.



