Janielly Nunes é a primeira mulher escolhida pelo Quinto Constitucional para vaga de desembargadora do TJPE

A advogada foi escolhida pela governadora Raquel Lyra para ocupar a função no Tribunal de Justiça de Pernambuco

Janielly Nunes, nova desembargadora do TJPE (Divulgação)

A advogada Janielly Nunes foi escolhida, nesta segunda-feira (9), pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), para ocupar a vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) destinada à advocacia, por meio do Quinto Constitucional. A magistrada é a primeira mulher a ocupar a função no TJPE.

Após a formação da lista tríplice, Janielly recebeu 41 votos, ficando à frente dos advogados Leonardo Oliveira, com 36 votos, e Henrique Seixas, com 34. Os nomes foram encaminhados à governadora, que definiu o novo desembargador do Tribunal. A posse da desembargadora está prevista para esta terça-feira (10), às 17h, no Salão Nobre do TJPE.

Durante a eleição promovida pela Ordem dos Advogados de Pernambuco (OAB-PE) no dia 6 de outubro, Janielly Nunes foi a candidata mais votada, com 6.829 votos. Segundo a OAB-PE, mais de 14 mil advogados participaram do pleito, mediante votação online.

“Foi um processo construído com transparência, responsabilidade e participação da advocacia. A classe teve a oportunidade de escolher seus representantes de forma direta. A chegada de uma mulher à vaga da advocacia pelo Quinto Constitucional no TJPE também representa um marco importante. Parabenizo Janielly pela escolha e desejo muito sucesso nessa nova missão”, destaca a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella.



