Projeto quer vetar contratação com verba pública de artistas com discursos discriminatórios
Proposta, de autoria do deputado estadual João Paulo, estabelece travas administrativas para repasse de recursos públicos estaduais, que inclui cachês, patrocínios, convênios, termos de fomento e premiações
Publicado: 10/11/2026 às 11:10
Deputado estadual João Paulo (PT) (Foto: Roberto Soares/Alepe)
O deputado estadual reeleito João Paulo (PT) apresentou Projeto de Lei (PL) para vetar a contratação de artistas que tenham assumido, de forma comprovada, comportamentos ou opiniões preconceituosas por razões de raça, orientação sexual, local de nascimento, religião ou gênero. A proposta, publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) desta terça-feira (10), estabelece travas administrativas para repasse de recursos públicos estaduais, que inclui cachês, patrocínios, convênios, termos de fomento e premiações, a artistas, companhias ou produtores que apresentem discursos discriminatórios.
A matéria traz como justificativa a utilização de recursos públicos para ratificar discursos contrários à igualdade e aos direitos humanos, que, segundo o parlamentar, são incompatíveis com a Constituição Federal e com os princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa.
"O Estado de Pernambuco, ao fomentar a cultura, não pode converter o erário em instrumento de chancela a discursos que atentem contra a igualdade e a dignidade de segmentos historicamente vulnerabilizados", diz trecho do PL.
Além disso, João Paulo reforça que a medida busca pacificar o entendimento jurídico ao equilibrar a liberdade de expressão artística com a responsabilidade fiscal e social do estado. Entre os critérios e procedimentos administrativos da iniciativa estão: a punição exige um processo administrativo prévio, com prazo de conclusão de até 60 dias, garantindo ampla defesa e contraditório ao artista; o processo deve ser conduzido por uma comissão com pelo menos três servidores, sendo um deles de um órgão de direitos humanos; a decisão definitiva deve ser publicada no Diário Oficial e o artista tem direito a recurso com efeito suspensivo.
Ademais, a proposta prevê que o efeito suspensivo tenha duração de dois anos, contados a partir da decisão administrativa definitiva. Ao fim do período, haverá revisão obrigatória.
A aplicabilidade da Lei, caso seja aprovada, não será válida para obras ficcionais, personagens, letras de música ou performances que retratem ou problematizem o preconceito no contexto artístico, desde que não incitem discurso de ódio. Como também para opiniões políticas, ideológicas, religiosas, filosóficas, jornalísticas, acadêmicas ou científicas que não configurem ofensa ou discriminação.
A proposição do petista se apresenta uma semana depois de a Prefeitura do Recife voltar atrás e cancelar a apresentação da dupla sertaneja Jorge e Mateus na programação da Virada Recife. O recuo da gestão municipal ocorreu após várias críticas e pressão popular nas redes sociais, motivada por um vídeo em que o cantor Jorge declarava apoio político ao ex-presidenciável Flávio Bolsonaro (PL).
Antes de anunciar a decisão do cancelamento, o prefeito Victor Marques (PCdoB) havia defendido o respeito às diferenças políticas e a necessidade de superar a polarização. Na ocasião, afirmou que o resultado das eleições não deveria impedir a convivência entre pessoas com opiniões divergentes.