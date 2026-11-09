Secretário do Brejo da Madre de Deus é condenado por homofobia em primeira instância

Decisão estabelece uma pena total de cinco anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto

Wagner Assunção, secretário de Articulação Política de Brejo da Madre de Deus (Foto: Reprodução)

A Justiça do Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, condenou em primeira instância o secretário municipal de Articulação Política, Wagner Assunção, também conhecido como Bolão, pelo crime de injúria racial decorrente de ofensas homofóbicas.

A decisão, assinada neste domingo (8) pelo juiz substituto Jefferson Nóbrega Barbosa, estabelece uma pena total de cinco anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 331 dias-multa.

O processo, que transcorreu em segredo de justiça, teve início após uma denúncia apresentada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) acerca de declarações feitas por Wagner contra adversários políticos nas eleições municipais de 2020.

O caso envolve ainda o correligionário do secretário Sérgio Mauro de Mendonça Campos, conhecido como Pepe, que foi condenado a um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 72 dias-multa.

Na versão inicial do MPPE, foram apresentadas provas como conversas em áudio e texto por aplicativos de mensagens, publicações em redes sociais e depoimentos de testemunhas. Um dos episódios teria ocorrido em um bar da região, quando Wagner teria utilizado expressões de cunho homofóbico para se referir a um adversário político em meio a outras pessoas no local.

Houve ainda uma acusação de stalking por uma suposta perseguição de Wagner contra as duas vítimas envolvidas no processo. No entanto, o magistrado avaliou que o prazo de prescrição da denúncia havia sido ultrapassado. Ambos os réus podem recorrer da decisão em liberdade.

Wagner Bolão atuou como vereador do Brejo da Madre de Deus por três legislaturas, em 2008 e 2012, filiado ao Partido da Mobilização Nacional (PMN), e em 2016 pelo Partido Progressistas (PP).

Após o trânsito em julgado do processo, em caso de condenação, o ex-vereador terá os direitos políticos suspensos até o cumprimento integral das penas. Em relação ao cargo de secretário municipal, a Justiça não determinou a perda, uma vez que os crimes não teriam sido cometidos no exercício da função.



O Diario de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus e com a defesa de Wagner Assunção para ouvir suas versões da decisão judicial, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.