Advogados de PE definem lista sêxtupla para o Tribunal de Justiça

A lista sêxtupla como é chamada faz parte do processo do Quinto Constitucional. Dos seis nomes, o Tribunal escolhe três e, deles, a governadora nomeia um

TJPE, no Recife (Foto: TJPE)

A advogados pernambucanos escolheram, nesta terça-feira (6), a lista dos seis nomes que vão disputar a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) pelo dispositivo do Quinto Constitucional.

A chamada lista sêxtupla ficou composta por Janielly Nunes, que ficou em primeiro lugar com 6.829 votos; e também por Leonardo Oliveira, Diana Câmara, Isabela Lessa, Henrique Seixas e Eliel Gomes – este último pelo critério da cota racial .

No total, 14.836 advogados votaram no processo. Cada um teve o direito de escolher os seis nomes de um total de 19 candidatos.



O Quinto Constitucional estabelece que, na composição dos tribunais (estaduais, eleitorais, federais e do trabalho), a cada cinco desembargadores oriundos da magistratura, sejam nomeados um representante dos advogados e/ou do ministério público.

Para formação da lista sêxtupla da advocacia, em Pernambuco, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE) realiza uma eleição direta com participação dos próprios advogados.



A partir de agora, esses seis nomes serão entregues ao próprio TJPE. Com isso, será marcada uma segunda eleição, na qual todos os desembargadores votarão para definir a chamada lista tríplice. Ou seja, dos seis, ficarão apenas três na disputa.

Essa nova lista será enviada para a governadora reeleita, Raquel Lyra, para que ela escolha o novo desembargador ou desembargadora do estado. A vaga a ser preenchida era ocupada, anteriormente, pelo desembargador Eduardo Sertório – também oriundo da advocacia.

De acordo com a assessoria do Tribunal, a sessão para a escolha será marcada assim que a Corte receber o documento oficial por parte da OAB-PE. Mas, segundo informações, a previsão é que ela ocorra ainda neste mês de outubro.

