"Uma referência", diz Luiza Erundina sobre Lula ao receber título da UFPE

Deputada federal elogiou os governos do presidente e afirmou que ele é uma referência em sua trajetória política; parlamentar recebeu o título de Doutora Honoris Causa da universidade nesta sexta-feira (6)

Deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

“Lula é um desígnio, é uma figura excepcional”, afirmou a deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP), que elogiou a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os governos do petista após receber o título de Doutora Honoris Causa da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na tarde desta sexta-feira (6), no Recife.

Para a parlamentar, as gestões de Lula representam uma inversão de prioridades e a construção de um país mais democrático.

Ao comentar sua relação com o presidente, Erundina afirmou que o conhece desde o período de resistência à ditadura militar e que o petista se tornou uma referência em sua trajetória política. Ela também celebrou o reconhecimento de Lula por uma universidade pública pernambucana.

“Os governos que ele tem realizado são governos que (...) asseguram que cada cidadão tenha a oportunidade de se construir como sujeito histórico na sociedade, uma sociedade verdadeiramente democrática. Eu o admiro e o conheço há muito tempo.”

A declaração foi feita momentos após a solenidade de entrega do título realizada no Auditório Professor Denis Bernardes, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), no campus Recife. A honraria reconhece a trajetória da parlamentar na defesa dos direitos sociais, da democracia, dos trabalhadores e da participação popular.

Durante o discurso de agradecimento, Erundina dedicou o título aos profissionais do Serviço Social brasileiro, categoria à qual pertence e com a qual mantém uma relação de mais de seis décadas. A parlamentar também abordou os 90 anos do Serviço Social no Brasil, celebrados em 2026, e destacou o papel da profissão na luta pela emancipação da classe trabalhadora.

Erundina ainda frisou que a transformação da realidade depende da disposição de lutar por mudanças que ultrapassem os interesses individuais.

“Se a gente quiser mudar alguma coisa e dar consequência ao seu sonho, tem que fazer com que esse sonho nos oriente no sentido de lutar pela mudança do mundo, para ver se a gente consegue ter condições de mudar o nosso país. Façam isso, jovens!”.

Quem é Luiza Erundina

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Natural de Uiraúna, no Sertão da Paraíba, Luiza Erundina nasceu em 30 de novembro de 1934 e é formada em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Sua trajetória política ganhou projeção nacional em 1988, quando foi eleita prefeita de São Paulo pelo PT, tornando-se a primeira mulher a comandar a capital paulista por um partido de esquerda. Governou a cidade entre 1989 e 1992.

Depois da passagem pela prefeitura, construiu uma trajetória de sete mandatos como deputada federal. Ao longo da atuação na Câmara dos Deputados, participou de iniciativas nas áreas de habitação popular, educação, saúde, direitos das mulheres e mobilidade urbana.

Em 2026, Erundina foi eleita deputada estadual por São Paulo, com 169.567 votos, e ocupará uma das cadeiras da Assembleia Legislativa paulista a partir de 2027. Entre as pautas que defende estão a tarifa zero no transporte público, a ampliação dos direitos sociais, a participação popular e o fortalecimento da democracia.

