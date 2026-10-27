Lula se emociona ao falar de idosos votando no último domingo: Brasil não é quintal de ninguém

Lula chorou quando falava sobre vários vídeos que foram divulgados nas redes sociais desde domingo mostrando idosos em todo o Brasil indo votar, com a ajuda de filhos, netos e cuidadores

O presidente discursou diante de militantes do PT em frente ao Palácio da Alvorada nesta terça-feira (27) (PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se emocionou nesta terça-feira (27) ao falar sobre os idosos que foram votar no último domingo (25). Disse que as pessoas mais velhas do Brasil "tiveram coragem e disseram ao mundo: o Brasil não é quintal de ninguém".

Lula chorou quando falava sobre vários vídeos que foram divulgados nas redes sociais desde domingo mostrando idosos em todo o Brasil indo votar, com a ajuda de filhos, netos e cuidadores. As imagens mostram pessoas com dificuldade de locomoção e até com equipamentos médicos acoplados. Os vídeos divulgados são de idosos que foram votar com adesivos de Lula e do PT.

"Esses idosos que tiveram coragem e disseram ao mundo: o Brasil não é quintal de ninguém. O Brasil tem um presidente eleito pela quarta vez e um vice que tem me ajudado de uma forma extraordinária. Eu e Alckmin vamos ter um papel muito importante com a participação de vocês. Vamos manter todas as políticas sociais e aprimorar as que têm que ser aprimoradas", afirmou, emocionado.

"Pessoas sendo carregadas no colo, mulheres sendo carregadas em maca, sendo carregadas nos braços dos filhos e netos para demonstrarem o respeito ao seu voto, demonstrar soberania a esse País", disse.

O presidente discursou diante de militantes do PT em frente ao Palácio da Alvorada nesta terça-feira, 27, dia em que ele completa 81 anos. Lula disse ter uma "dívida de gratidão com Deus de chegar aos 81 anos de idade" e afirmou ter "muita gratidão com o povo brasileiro".

"A lição que o povo deu com os poderosos que não queriam que continuássemos governando o País, as plataformas digitais como a Meta que trabalharam contra nós, os interesses do governo americano que trabalhou contra nós, uma grande parte do sistema financeiro que trabalhou contra nós, pessoas que não aceitam políticas de inclusão social", declarou.

Lula afirmou que "ninguém é inimigo de ninguém na democracia, somos todos adversários" e que "é preciso, de uma vez por todas, acabar com o ódio nesse País".