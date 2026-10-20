Atriz de 'O Agente Secreto', Tânia Maria convoca idosos a votar no segundo turno

A artista que integra o Movimento Voto 70+ destacou a importância dos eleitores idosos na escolha de quem governará o Brasil pelos próximos quatro anos

Tânia Maria foi um dos destaques do filme "O Agente Secreto", em que viveu a Dona Sebastiana. (Divulgação)

Aos 79 anos, a atriz Tânia Maria, que atuou no filme pernambucano "O Agente Secreto", usou suas redes sociais para convocar eleitores com mais de 70 anos para votar no segundo turno das eleições presidenciais, que acontecem no próximo domingo (25).

Embora o voto seja facultativo para pessoas com mais de 70 anos, a artista ressaltou que essa faixa etária é fundamental para decidir quem governará o Brasil pelos próximos quatro anos. Vale lembrar que Tânia Maria faz parte do Movimento Voto 70+.

A artista também destacou que o resultado apertado do primeiro turno torna importante a participação dos eleitores na votação do dia 25. Tânia ressaltou o tamanho do eleitorado idoso e pediu que as pessoas dessa faixa etária não deixem de participar desse momento.

"No primeiro turno, essa eleição mostrou que vai ser decidida por pouquinho, pouquinho mesmo. E sabe quem vai fazer a diferença? Nós, que temos 70 anos ou mais. Somos mais de 17 milhões de eleitores. É muita gente pra ficar em casa", disse a atriz.

Por fim, Tânia tranquilizou aqueles que se abstiveram de votar no primeiro turno, afirmando que a ausência anterior não os impede de participar do segundo turno. Ela também incentivou seus seguidores a convidarem familiares, amigos e vizinhos para ir às urnas no próximo domingo (25).