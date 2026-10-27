Após fuga de Flávio Bolsonaro, candidato a vice admite derrota para Lula

O PL já havia reconhecido a vitória de Lula na segunda-feira (26). Sem citar Lula (PT) pelo nome ou parabenizá-lo, Gapsar agradeceu aos quase 60 milhões de eleitores e prometeu manter as bandeiras da campanha.

Deputado Federal Alfredo Gaspar (União-AL) ( Foto: TONINHO BARBOSA)

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice de Flávio Bolsonaro (PL), admitiu o revés da chapa em vídeo nas redes sociais, enquanto o senador deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos. Sem citar Lula (PT) pelo nome ou parabenizá-lo, agradeceu aos quase 60 milhões de eleitores e prometeu manter as bandeiras da campanha.

"O sistema mudou as regras da eleição, mas nós permanecemos de pé", disse Gaspar, sem apresentar provas. "Tem vitórias que representam derrotas e derrotas que são verdadeiras vitórias."

Lula foi reeleito no domingo (25), com 51,79% dos votos válidos, ou 64.256.232 votos. Flávio recebeu 48,21%, o equivalente a 59.826.041 votos.

Ao projetar os próximos passos, defendeu o combate às drogas e a família como base da sociedade. "O Brasil, no futuro próximo, vai vencer", declarou.

A manifestação ocorre em meio à saída de Flávio do País. Pessoas próximas à família confirmaram a viagem aos EUA horas depois de o senador visitar o pai, Jair Bolsonaro. Na véspera, ele havia declarado que não deixaria o Brasil. A mulher e as filhas também saíram do País, mas os interlocutores não souberam precisar o destino.

O PL já havia reconhecido a vitória de Lula na segunda-feira (26). Em nota, o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, afirmou: "Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral". O dirigente, porém, cobrou esclarecimentos sobre a ampliação de gastos públicos com benefícios sociais às vésperas da votação.