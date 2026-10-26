Hugo Motta e Davi Alcolumbre deixam Alvorada após reunião com Lula
Lula discutiu com os dois um plano geral de como será o quarto mandato dele à frente da Presidência
Publicado: 26/10/2026 às 19:02
Davi Alcolumbre, Lula e Hugo Motta no Palácio da Alvorada (Ricardo Stuckert / PR)
Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), deixaram o Palácio da Alvorada às 18h27 desta segunda-feira (26), após se reunirem com o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Lula discutiu com os dois um plano geral de como será o quarto mandato dele à frente da Presidência, a começar em janeiro de 2027. Motta e Alcolumbre deixaram o Alvorada sem falar com a imprensa.
Na parte final da reunião, estavam presentes também os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti. Os dois permanecem no palácio residencial.
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