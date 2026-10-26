"Eu gosto do Lula, mas a prorrogação concedida foi muito estranha", diz Trump

As ser perguntado por um repórter se deseja fazer algo sobre o Brasil, Trump respondeu: "Eu não estou concorrendo no Brasil. Eu estou concorrendo nos EUA".

Donald Trump (Jim Watson/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (26), que gosta do presidente reeleito brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva (PT) e que se dá "muito bem" com ele, mas que a prorrogação concedida durante as eleições de ontem foi "muito estranha".

As ser perguntado por um repórter se deseja fazer algo sobre o Brasil, Trump respondeu: "Eu não estou concorrendo no Brasil. Eu estou concorrendo nos EUA".

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), estendeu o horário de votação até as 19h no domingo, em meio a controvérsias sobre as dificuldades de transporte público no segundo turno das eleições.

