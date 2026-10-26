Segundo turno registra a menor taxa de votos brancos e nulos desde 2014

Biometria na votação (Joédson Alves/Agência Brasil)

O segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado no último domingo (25), registrou uma queda expressiva nos índices de votos brancos e nulos, atingindo os menores índices desde o pleito de 2014. O cenário reflete uma tendência histórica de maior engajamento direto na etapa decisiva da escolha presidencial.

No contexto nacional, o percentual de votos brancos caiu de 1,84%, no primeiro turno, para 1,12%. Já os votos nulos registraram diminuição de 2,93% para 2,12% no mesmo período. O quantitativo registrado neste ano representa uma curva que estava se desenhando nos últimos pleitos presidenciais.

Em 2014, em que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) disputou o segundo turno contra Aécio Neves (PSDB), contabilizou 1,71% de votos brancos e 4,63% nulos. Já em 2018, na disputa entre Fernando Haddad (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os percentuais foram os maiores, sendo 2,14% de votos brancos (2,4 milhões de votantes) e 7,43% de nulos.

Enquanto em 2022, quando Bolsonaro foi derrotado pelo presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), houve o registro de 1,43% de brancos (1,7 milhão) e 3,16% de nulos (3,9 milhões de eleitores), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Pernambuco acompanha tendência

Em Pernambuco, o número de votos brancos e nulos seguiu a tendência nacional. No dia 4 de outubro, data de realização do primeiro turno, o estado contou com 1,85% de votos brancos e 3,39% nulos; enquanto no último domingo, o quantitativo passou para 0,93% de brancos e 1,95% nulos, o que representa 176.400 dos votos.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Pernambuco tem 7,2 milhões de eleitores aptos a votar e mais de seis milhões compareceram às urnas no domingo. No estado, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva atingiu 69,20% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 30,80%.



