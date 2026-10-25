Nunes Marques: liguei para os dois candidatos para confirmar resultado do pleito

Presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, durante coletiva de imprensa (Lula Marques/Agência Brasil)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, disse neste domingo (25) que ligou para os dois candidatos à Presidência da República para confirmar o resultado do pleito. Com 99,98% das urnas apuradas, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 51,78%, o equivalente a 64.239.310 votos, e saiu vencedor em segundo turno, ante 48,22% obtido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 59.817.980 votos.

"Registro o convite para os dois candidatos para confirmar o resultado do voto", disse Nunes Marques em pronunciamento na noite deste domingo na sede do TSE em Brasília. Ele estava acompanhado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e pelos ministros André Mendonça e Dias Toffoli, além dos demais ministros do TSE.

Nunes elogiou primeiro o candidato Flávio Bolsonaro, que pela primeira vez disputou uma eleição presidencial e reconheceu a votação expressiva do postulante. Sobre Lula, o presidente do TSE disse que a Justiça Eleitoral reconhece sua participação em mais um processo democrático e pela expressiva vitória nas lutas. "Sua trajetória política atravessa diferentes períodos da história democrática brasileira. Participou, como candidato, em oito eleições", relembrou.