Em pronunciamento, Nunes Marques pede senso crítico do eleitor com mensagens eletrônicas

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, falou em rede nacional de rádio e televisão

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Kassio Nunes Marques (Luiz Roberto/Secom/TSE)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, pediu, neste sábado (24), em pronunciamento, que o eleitor eleve o senso crítico em relação às informações que receber nesta reta final das eleições 2026.

“Vamos elevar nosso senso crítico com mensagens eletrônicas recebidas nesta reta final, principalmente aquelas que tenham caráter sensacionalista e acusatório contra quaisquer candidatos ou mesmo contra a Justiça Eleitoral”, disse, em rede nacional de rádio e televisão.

Nunes Marques também afirmou que a Justiça Eleitoral está "mobilizada em todo o território nacional para assegurar a livre e espontânea manifestação da vontade do eleitorado", que volta às urnas neste domingo (25).

Os brasileiros vão votar para presidente da República e, em alguns estados, para governador.

Local de votação

O presidente do TSE recomendou que o eleitor confirme seu local de votação antes de sair de casa. "Apesar de termos um número muito pequeno de alterações, não custa verificar essa informação antes de sair de casa", avisou.

O local de votação pode ser visto no site do TSE e dos tribunais regionais eleitorais (TREs), pelo e-Título e pelo ChatVote.







