Flávio desidrata no segundo turno e Nordeste alavanca vitória de Lula

Flávio Bolsonaro e Lula se enfrentam no segundo turno da disputa presidencial (Daniel Ramalho/AFP e Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Duas análises apressadas podem ser feitas deste segundo turno, na primeira virada de um candidato sobre o outro no segundo. A primeira certeza: o Nordeste, de novo, ajudou e muito Lula a se eleger.

Mas antes, vamos falar da segunda: Flávio Bolsonaro perdeu para si mesmo, ao se colocar como presidente antes da hora, ao elevar a arrogância. Sua candidatura se desidratou. Ao terminar o primeiro turno na frente de Lula, a maioria, ele mais ainda, considerou que a vitória era certa, pois além da vantagem de 2 pontos carregaria a maioria dos votos dos candidatos derrotados, quase todos de direita e de quem buscou e recebeu apoio. Já saiu montando o futuro governo, escolhendo ministros. O salto alto do qual ele caiu fica claro nas urnas: Flávio perdeu votos do primeiro para o segundo turno em Estados do Nordeste, como Pernambuco, Paraíba, Alagoas e outros. E mesmo nos Estados em que venceu no primeiro turno, Lula teve um crescimento maior do que o dele. Minas é a imagem da virada.

No Nordeste, a vantagem que Lula teve no primeiro turno foi ainda maior. Em Pernambuco, Flávio teve 31,03% do total e Lula, 63,45%. Agora, enquanto Lula subia para 69,18%, o índice de Flávio caiu para 30,82%. No Recife, Flávio estacionou nos 38%, enquanto Lula cresceu para quase 62%, dos 55% do primeiro turno. O candidato do PL teve desempenho no segundo turno pior do que Lula até na única cidade em que venceu nos dois turnos: enquanto Lula cresceu mais de 6 pontos, ele teve menos de um ponto a mais. O tempo vai dizer melhor o que provocou este cenário.