TSE retoma apuração de votos do 2º turno após fim de prazo dado por Zanin

A contagem dos votos foi suspensa às 17h06, com 1.225 das 499.248 seções apuradas

Urna eletrônica passa por verificação de dados e impressão da zerésima antes do início da votação (Foto: Antonio Augusto/Ascom TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que a totalização dos votos do segundo turno foi retomada às 19h deste domingo (25).

A contagem dos votos foi interrompida após a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que estendeu o horário de votação em duas horas após o horário oficial, que terminaria às 17h em todo o país.

Segundo o tribunal, a votação segue em andamento apenas em seções que estavam abertas após a decisão.

A contagem dos votos foi suspensa às 17h06, com 1.225 das 499.248 seções apuradas. Com informações da Agência Brasil.

Decisão do ministro Cristiano Zanin

O Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma medida inédita ao estender duas horas para o fechamento das urnas eleitorais em todo o País. A decisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, que foi sorteado relator após pedidos das campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Com a decisão, as urnas serão fechadas neste domingo às 19 horas. A apuração chegou a começar a ser feita, mas foi interrompida logo após a decisão de Zanin.

No segundo turno da eleição de 2022, disputada entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, descartou estender o horário de votação após um pedido do PT que denunciava operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estavam atrasando o deslocamento de eleitores, sobretudo no Nordeste, reduto eleitoral petista.

Em 2020, porém, houve o adiamento da data do segundo turno na eleição municipal do Estado do Amapá. O pleito estava marcado para o dia 15 de novembro, mas, por conta de um apagão no Estado foi adiado para o dia 6 de dezembro (primeiro turno) e 20 de dezembro (segundo turno).

Na eleição de 2000, foi feito um pedido para que a eleição municipal fosse adiada em três horas por conta de um feriado judeu. A medida foi negada sob a alegação de que prejudicaria a realização da apuração dos votos.



