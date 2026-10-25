Pernambucana enquadra Eduardo Bolsonaro durante votação em Miami (EUA): "alma lavada"

Turismóloga de 61 anos conversou com o Diario de Pernambuco e afirmou que está com a "alma lavada"

Maria Eugência conversou com o Diario de Pernambuco e afirmou que está com a "alma lavada" (Reprodução de vídeo)

Uma pernambucana discutiu com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, irmão do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), durante a votação do segundo turno em Miami, nos Estados Unidos, neste domingo (25). Em entrevista ao Diario de Pernambuco, a olindense Maria Eugênia Carvalho, de 61 anos, disse estar com a "alma lavada".

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Maria Eugênia confronta Eduardo Bolsonaro em meio a outros eleitores brasileiros. Apoiadora do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ela usava uma camisa vermelha e levava a bandeira do Brasil nas costas.

"Eu já tinha visto pelas varandas que ele tinha chegado, e o povo gritando: 'Lula ladrão, teu lugar é na prisão'. Quando eu fui sair da seção, comecei a ouvir: 'Volta pro Brasil, vai pra Nicarágua, comunista'. Fui ficando muito instigada e, quando eu desci, dei de cara com um grupo em volta dele, filmando tudo. Aí eu gritei enquanto andava", contou.

Segundo a olindense, Eduardo apenas respondeu fazendo um sinal de coração com as mãos. "Bem debochado, bem típico", acrescentou.

Moradora de Miami há oito anos, a turismóloga se mudou para os Estados Unidos com o marido, jornalista que trabalha em território americano. Ela relatou que a maioria dos brasileiros residentes na região é conservadora. Apesar disso, afirmou que não se preocupou com a reação das pessoas ou com a repercussão do caso.

"Em momento nenhum eu tive medo, tanto que no vídeo você vê um policial olhando para mim, tranquilo. Estou dentro do meu direito, como eles tiveram direito de se manifestar. Não senti medo, não me arrependo. Estou de alma lavada, de ter visto esse traste miliciano e poder gritar tudo que estava entalado dentro de mim", declarou.











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A turismóloga falou ainda sobre a expectativa para o resultado das eleições: "Ora estou confiante, ora estou com muito medo. Depende do que eu vejo na televisão ou em vídeo. Mas estou ansiosa demais. A gente não pode perder a esperança. Estou vendo muitos idosos votando; acho que vai ser uma eleição decidida por eles", comentou.

Ela revelou, também, que pretende retornar ao Brasil no futuro. "Eu não quero envelhecer aqui não, quero pular carnaval ainda", concluiu.