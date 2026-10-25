Eleitor que colou teclas 1 e 3 de urna eletrônica no Mato Grosso do Sul é identificado
O caso ocorreu na 48ª Zona Eleitoral e foi descoberto após uma eleitora relatar dificuldade para votar
Publicado: 25/10/2026 às 16:09
Neste domingo (25), uma urna eletrônica teve as teclas dos números 1 e 3 coladas durante a votação em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que as teclas ficaram travadas e não podiam ser pressionadas. (Reprodução de vídeo)
Neste domingo (25), uma urna eletrônica teve as teclas dos números 1 e 3 coladas durante a votação em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que as teclas ficaram travadas e não podiam ser pressionadas.
O caso ocorreu na 48ª Zona Eleitoral e foi descoberto após uma eleitora relatar dificuldade para votar. Não há informações sobre quantos eleitores utilizaram a cabine de votação após o ocorrido.
A equipe de fiscalização verificou o problema e realizou a substituição do equipamento. A ocorrência foi registrada em ata, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).
Após a análise de imagens das câmeras de segurança, o eleitor suspeito de cometer o ato foi identificado e a Polícia Civil foi acionada, mas, até o momento, não há confirmação de prisão.
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