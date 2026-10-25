TRE-PE: 40 urnas foram substituídas em Pernambuco na manhã deste domingo (25)

Número corresponde a 0,18% do total de 22.694 das urnas instaladas em Pernambuco para o 2º turno das eleições de 2026

Pernambuco tem 3.406 locais de votação, segundo o TRE-PE (Karol Rodrigues/DP Foto)

Pernambuco teve 40 urnas substituídas até as 11h deste domingo (25), de acordo com o balanço parcial do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). Segundo o Tribunal, o quantitativo corresponde a “0,18% das 22.694 urnas instaladas nos 3.406 locais de votação”. O número é menor que o registrado no primeiro balanço do primeiro turno, ainda conforme o órgão.

“Essa, nesse mesmo horário, mais ou menos, no primeiro turno a gente já tinha trocado mais de 70. A gente tem mais de 1.276 urnas disponíveis para troca e só utilizou 40 até esse momento”, explicou o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-PE, George Maciel.

A cidade com o maior número de substituições foi Caruaru, no Agreste do Estado, com sete urnas trocadas. Em Recife e Jaboatão dos Guarapes, na Região Metropolitana, foram três urnas substituídas em cada cidade.

Um dos equipamentos trocados no Recife estava na seção 182, na Cecosne, no bairro da Torre. Conforme apurou o Diario de Pernambuco, foi realizado o procedimento de transferência de dados e a certificação para a urna não ir pra nenhuma outra seção eleitoral.

No interior, Joaquim Nabuco, na Zona da Mata Sul, e São Bento do Una, no Agreste, registraram duas substituições cada. As demais cidades do Estado com troca, cada uma, de uma única urna foram:

Agrestina;

Águas Belas;

Belo Jardim;

Brejo Da Madre De Deus;

Caetés;

Gameleira;

Garanhuns;

Goiana;

Ibimirim;

Ibirajuba;

Igarassu;

Itaquitinga;

João Alfredo;

Lajedo;

Moreno;

Paudalho;

Riacho Das Almas;

Rio Formoso;

São Benedito Do Sul;

São Caitano;

Tacaimbó;

Tamandaré;

Toritama.



Atendimento aos eleitores

Segundo o balanço do TRE-PE, foram realizados 5.022 atendimentos ao eleitor, sendo 1.062 destes por meio do Disque Eleitor e 3.960 pelos canais digitais. O TRE reforça que para dúvidas sobre local de votação ou situação do título de eleitor é possível entrar em contato com o Disque Eleitor pelo número (81) 3194-9400, que também é Whatsapp.



