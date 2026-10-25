Resultado das eleições presidenciais deve sair "em torno de 20h30 e 21h", diz Nunes Marques
Presidente do TSE ainda afirmou que tudo está correndo "dentro do esperado" no 2º turno
Publicado: 25/10/2026 às 13:25
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Kassio Nunes Marques (Luiz Roberto/Secom/TSE)
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo (25) que historicamente o resultado das eleições é sabido por volta das 20h30 e isso deve se repetir esse ano.
"Historicamente a gente cria o marco fictício de 20h30, mas fica em torno de 20h30 e 21h. É o que ocorre em praticamente todas as eleições presidenciais", disse.
Pela manhã, ele visitou o Centro de Divulgação das Eleições (CDE) 2026, acompanhado de advogados das campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo assessoria da Corte, há representantes sete partidos presentes.
"Toda a eficiência da Justiça Eleitoral e a transparência que temos dado nesse processo", afirmou o presidente do TSE, se dirigindo aos jornalistas. Ele também afirmou que tudo estava correndo "dentro do esperado".