TSE: 900 urnas foram substituídas no Brasil até as 12h deste domingo

Ao todo, 499.248 urnas foram empregadas no País no 2º turno das eleições

Neste domingo (25), mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar para presidente ( Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 900 urnas foram substituídas por mau funcionamento em todo o Brasil até as 12h deste domingo (25). Isso significa 0,16% do total do País. O Estado com mais urnas trocadas foi São Paulo, com 163, seguido pelo Paraná, com 103.

Ao todo, 499.248 urnas foram empregadas na votação deste ano. A Justiça Eleitoral deixou reservados mais 48.815 equipamentos para substituição, se necessário. O TSE não informou os motivos que levaram à substituição das urnas. Em geral a troca ocorre devido a falhas operacionais.

No primeiro turno, em 4 de outubro, foram substituídas 1.904 urnas. Mesmo que a urna eletrônica substituída apresente falha, a legislação prevê, como último recurso, a adoção de votação com cédula de papel. Até o momento, contudo, não foi necessário.

Neste domingo (25), mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar para presidente no segundo turno.