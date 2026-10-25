Veja como votaram os candidatos à Presidência da República neste domingo (25)

Os candidatos à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), votaram durante a manhã do 2º turno das Eleições 2026, neste domingo (25)

Candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (NELSON ALMEIDA/AFP e MAURO PIMENTEL / AFP)

Os candidatos à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) votaram durante a manhã deste domingo (25).

Presidente da República e candidato à reeleição, Lula votou na Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Estava acompanhado da esposa, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e de Simone Tebet (PSB), Marina Silva (Rede) e Fernando Haddad (PT).

"O que estou vendo essa semana eu nunca tinha visto", ressaltou o presidente, ainda sobre a mobilização. Ele repetiu o agradecimento ao "carinho" que recebeu dos apoiadores neste segundo turno. "É muito gratificante estar concorrendo às eleições e concorrer ao 4º mandato", disse. Ele também reforçou que só está disputando "por causa do povo brasileiro".











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Já o senador e candidato Flávio votou na Escola Municipal Barão Homem de Mello, na Vila Isabel, Rio de Janeiro. Estava acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e votou por volta das 8h.

Ao deixar o local de votação, sob chuva, o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, pediu que os eleitores saiam de casa para votar "faça chuva ou faça sol". Há previsão de chuva forte em várias regiões do País neste domingo. Ele também se mostrou otimista sobre o resultado, após as últimas pesquisas apontarem empate técnico com o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Inácio Lula da Silva (PT).











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No total, 158.745.463 eleitores estão aptos a votar, um acréscimo de 2,29 milhões de pessoas em relação ao pleito de 2022. Os números foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e representam um crescimento de 1,46% do eleitorado nacional.

Em Pernambuco, 7.225.744 eleitoras e eleitores estão aptos a participar das Eleições 2026. Os dados também fazem parte das estatísticas oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Neste segundo turno, em Pernambuco, eleitores e eleitoras votam apenas para presidente da República, uma vez que, no primeiro turno, a governadora Raquel Lyra (PSD) foi reeleita com 53,27% dos votos válidos.

