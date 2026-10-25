Seções no Recife com movimentação intensa, mas tranquila, na manhã deste domingo (25)

Pernambuco tem mais de 7 milhões de eleitores e é o sétimo maior colégio eleitoral do Brasil

Votação no Recife foi tranquila na manhã deste domingo (25) (Karol Rodrigues/DP Foto)

A votação do segundo turno, realizada neste domingo (25), começou com movimentação intensa nas seções eleitorais do Recife. O Diario de Pernambuco percorreu alguns locais de votação da capital, que contam com grande adesão de eleitores.

Até as 12h, não houve registro de ocorrências. A votação teve início às 8h e segue até às 17h. Nesse horário, a Justiça Eleitoral dará início à apuração dos votos.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Pernambuco tem 7.223.227 eleitores. O Estado é o sétimo maior colégio eleitoral do Brasil e o segundo do Nordeste.