Edson Fachin vota em Brasília e pede que resultado das urnas seja respeitado

Presidente do STF, Fachin ainda enalteceu o trabalho da Justiça Eleitoral e agradeceu aos eleitores que foram votar mesmo sem ser obrigatório, como os idosos

Presidente do STF, ministro Edson Fachin, concede entrevista após votar no segundo turno das eleições 2026 (Reprodução/CNN)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, votou por volta das 11h deste domingo (25) na Asa Sul, região nobre de Brasília (DF). O ministro enalteceu a “manifestação democrática” do povo brasileiro e fez um apelo para que as escolhas da população nas eleições sejam “respeitadas”

"Neste dia 25 de outubro, o povo brasileiro está indo às urnas para manifestar suas escolhas democráticas. É preciso sempre lembrar que toda autoridade e todo poder emana do povo, portanto, é fundamental que sejam respeitadas as escolhas que derivarem da manifestação da soberania popular", afirmou aos jornalistas após votar.

O ministro enalteceu o trabalho da Justiça Eleitoral e de todos que estão trabalhando nas seções. “A Justiça Eleitoral, fiel em sua tradição, tem atuado em todo o período eleitoral de forma adequada, segura e transparente”, disse.

Fachin também agradeceu aos eleitores que “embora não tenham o dever” têm comparecido às urnas, como os idosos e os jovens entre 16 e 18 anos. O ministro ainda ressaltou a importância do dever cívico de votar.

“O povo brasileiro está comparecendo às urnas com tranquilidade para fazer sua escolha, cumprir um direito e dever cívico de todo cidadão. E a partir de amanhã, os desafios aguardam todos os eleitos”, pontuou.

