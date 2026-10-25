Lula vota em em São Bernardo do Campo, no ABC paulista

Lula votou acompanhado da esposa, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e de Simone Tebet (PSB), Marina Silva (Rede) e Fernando Haddad (PT)

Lula votou em São Bernardo do Campo, no ABC paulista (NELSON ALMEIDA/AFP)

O presidente da República e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva votou, na manhã deste domingo (25), na Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Lula votou acompanhado da esposa, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e de Simone Tebet (PSB), Marina Silva (Rede) e Fernando Haddad (PT).

Ele disputa a Presidência da República com o senador Flávio Bolsonaro (PL). Após votar, Lula reiterou que a campanha de segundo turno "foi algo quase que inexplicável" ao relatar as mobilizações populares em diversas cidades do país.

"O que estou vendo essa semana eu nunca tinha visto", ressaltou o presidente, ainda sobre a mobilização. Ele repetiu o agradecimento ao "carinho" que recebeu dos apoiadores neste segundo turno. "É muito gratificante estar concorrendo às eleições e concorrer ao 4º mandato", disse. Ele também reforçou que só está disputando "por causa do povo brasileiro". As pesquisas indicam empate técnico entre ele e o concorrente do PL Flávio Bolsonaro.

As urnas eletrônicas para o segundo turno das Eleições 2026 no Brasil foram abertas às 8h. O período de votação vai até as 17h (horário de Brasília).

No total, 158.745.463 eleitores estão aptos a votar, um acréscimo de 2,29 milhões de pessoas em relação ao pleito de 2022. Os números foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e representam um crescimento de 1,46% do eleitorado nacional.

Em Pernambuco, 7.225.744 eleitoras e eleitores estão aptos a participar das Eleições 2026. Os dados também fazem parte das estatísticas oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Neste segundo turno, em Pernambuco, eleitores e eleitoras votam apenas para presidente da República, uma vez que, no primeiro turno, a governadora Raquel Lyra (PSD) foi reeleita com 53,27% dos votos válidos.



Com informações da Exame.