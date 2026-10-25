Flávio Bolsonaro vota no Rio de Janeiro acompanhado da esposa

Flávio Bolsonaro votou acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro (MAURO PIMENTEL/AFP)

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), votou, na manhã deste domingo (25), na Escola Municipal Barão Homem de Mello, na Vila Isabel, Rio de Janeiro.

Flávio votou acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, por volta das 8h. Ele disputa o cargo com o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As urnas eletrônicas para o segundo turno das Eleições 2026 no Brasil foram abertas às 8h. O período de votação vai até as 17h (horário de Brasília).

No total, 158.745.463 eleitores estão aptos a votar, um acréscimo de 2,29 milhões de pessoas em relação ao pleito de 2022. Os números foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e representam um crescimento de 1,46% do eleitorado nacional.

Em Pernambuco, 7.225.744 eleitoras e eleitores estão aptos a participar das Eleições 2026. Os dados também fazem parte das estatísticas oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Neste segundo turno, em Pernambuco, eleitores e eleitoras votam apenas para presidente da República, uma vez que, no primeiro turno, a governadora Raquel Lyra (PSD) foi reeleita com 53,27% dos votos válidos.



Com informações da CNN.