Lula vence na Austrália, China e Nova Zelândia; Flávio lidera no Japão, Filipinas e Tailândia

Ao todo, quase um milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior, distribuídos por 186 cidades de 134 países

Flávio Bolsonaro e Lula disputam segundo turno presidencial em 2026 (Fotos: Charles Vieira e Ricardo Stuckert)

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu à frente nos boletins de urna da Coreia do Sul, Nova Zelândia, China, Singapura e Austrália neste domingo (25), dia do segundo turno das eleições. Nesses países, a votação para a Presidência da República começou antes do Brasil devido ao fuso horário.

Já o senador Flávio Bolsonaro (PL), foi o mais votado no Japão, Malásia, Filipinas, Taiwan, Hong Kong e Tailândia.

Ao todo, quase um milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior, distribuídos por 186 cidades de 134 países, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os dados foram divulgados pela CNN com base em informações do Tribunal Superior Eleitoral. A apuração oficial dos votos, no entanto, só será divulgada a partir das 17h (horário de Brasília), após o encerramento da votação em todo o território nacional.

Veja a vantagem de cada candidato em alguns países:

Japão: Flávio Bolsonaro - 80,08% (28.538 votos) x Lula - 19,92% (7.098 votos)

Filipinas: Flávio Bolsonaro - 59% (39 votos) x Lula - 41% (27 votos)

Taiwan: Flávio Bolsonaro - 58% (130 votos) x Lula - 42% (94 votos)

Malásia: Flávio Bolsonaro - 51,76% (44 votos) x Lula - 48,24% (41 votos)

Hong Kong: Flávio Bolsonaro - 51,15% (133 votos) x Lula - 48,85% (127 votos)

Tailândia: Flávio Bolsonaro - 51,72% (60 votos) x Lula - 48,28% (56 votos)

Nova Zelândia: Lula - 80,5% (418 votos) x Flávio Bolsonaro - 19,5% (101 votos)

Austrália: Lula - 64,5% (6.017 votos) x Flávio Bolsonaro - 36,5% (3.465 votos)

China: Lula - 73,7% (375 votos) x Flávio Bolsonaro - 26,3% (134 votos)

Coreia do Sul: Lula - 64,35% (148 votos) x Flávio Bolsonaro - 35,65% (82 votos)

Singapura: Lula - 63,78% (213 votos) x Flávio Bolsonaro - 36,22% (121 votos)

