Datafolha: Flávio tem 51% e Lula, 49% dos votos válidos

Flávio Bolsonaro e Lula disputam segundo turno presidencial em 2026 (Fotos: Charles Vieira e Ricardo Stuckert)

Um dia antes do segundo turno presidencial, o Instituto Datafolha divulgou, neste sábado (24), uma nova rodada da pesquisa eleitoral que apontou o candidato Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49%.

O último levantamento do instituto, divulgado na quinta-feira (22), indicou o cenário de empate técnico, com Flávio chegando a 47% e Lula, 46%, enquanto brancos e nulos foram 5% e indecisos, 2%. Em relação aos votos válidos, a consulta apontou empate numérico, com 50% para cada candidato.

O levantamento ouviu 4.050 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país, nos dias 23 e 24 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09540/2026.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.