Quaest: Flávio Bolsonaro tem 51% dos votos válidos e Lula, 49%, na véspera do 2º turno

Flávio Bolsonaro e Lula disputam segundo turno presidencial em 2026 (Fotos: Vittor Sales e Ricardo Stuckert)

A Quaest divulgou neste sábado (24), véspera do segundo turno da corrida presidencial, uma nova rodada da pesquisa eleitoral que apontou o candidato Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49%.

O levantamento ouviu 3.702 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país, entre os dias 23 e 24 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09158/2026.

A última pesquisa divulgada pelo instituto, na quarta-feira (21), apontou um cenário de empate técnico com Flávio em 45% e Lula, 44% dos votos totais, além de 9% de brancos e nulos e outros 2% de indecisos. Em relação aos votos válidos, o senador liberal teve 50,5% e o presidente petista chegou a 49,4%.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.