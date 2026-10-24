Horário da votação no segundo turno: quando as urnas abrem neste domingo (25)?

Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos para registrar seus votos e as zonas eleitorais estarão disponíveis entre 8h e 17h na maior parte dos estados do País

Urna eletrônica (Foto: TSE)

Os eleitores brasileiros voltam às urnas no domingo, 25, para votar no segundo turno das eleições gerais de 2026. Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos para registrar seus votos e as zonas eleitorais estarão disponíveis entre 8h e 17h na maior parte dos estados do País e no Distrito Federal.

Apesar de o Brasil ter diversos fusos, o horário de votação foi unificado. Em Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul as urnas abrirão às 7h do horário local, com fechamento das zonas eleitorais às 16h. O mesmo vai acontecer na maioria dos locais de votação no Estado do Amazonas. Já nas cidades que seguem o fuso horário do Acre, a votação vai começar às 6h do horário local, com encerramento às 15h.

Quem estiver na fila ao fim do horário de votação ainda poderá votar. Nesse caso, a Justiça Eleitoral distribuirá senhas para garantir o atendimento.

A apuração deve começar imediatamente após o fechamento das urnas, às 17h (horário de Brasília), e terminar ainda na noite de domingo.

Para saber onde é seu local de votação, bem como o caminho para chegar até ele, a Justiça Eleitoral disponibiliza informações no aplicativo e-Título e no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para facilitar a hora do voto, o eleitor pode levar uma cola eleitoral com os números dos candidatos. Ela deve ser levada em papel. O uso de celular na cabine de votação é proibido.

Confira o horário de votação:

Acre: 6h às 15h

Amazonas: 7h às 16h (ou 6h às 15h em municípios que seguem o horário do Acre)

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia: 7h às 16h

Demais Estados do Brasil: 8h às 17h

Cargos em disputa no segundo turno

Neste segundo turno, o Brasil vai às urnas para eleger o próximo presidente da República. Além disso, seis Estados têm disputas para o governo: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo Rio Grande do Norte e Tocantins.

O voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos.