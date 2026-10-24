TSE manda apagar conteúdo falso de Gayer sobre mesários do canal Tropa do Flávio

Corregedor deu prazo de duas horas para a Meta, responsável pelo WhatsApp, para a retirada do conteúdo, sob pena de multa de R$ 100 mil por hora de descumprimento

O áudio é atribuído ao senador eleito Gustavo Gayer (PL) (Agência do Brasil)

O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou nesta sexta-feira (23), a retirada de conteúdo falso do canal de WhatsApp Tropa do Flávio, da campanha do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), mas negou pedido de suspensão do espaço de comunicação.

A publicação trata de um áudio que acusa mesários de votar no lugar de eleitores ausentes. O corregedor deu prazo de duas horas para a Meta, responsável pelo WhatsApp, para a retirada do conteúdo, sob pena de multa de R$ 100 mil por hora de descumprimento.

O áudio, atribuído ao senador eleito Gustavo Gayer (PL), foi publicado no canal na manhã desta sexta, 23, e afirma que mesários estariam votando no lugar de eleitores ausentes no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A mensagem convida os eleitores a fiscalizar as urnas e compartilhar a mensagem. O Estadão buscou a assessoria do parlamentar mas, até a publicação deste texto, não havia recebido uma resposta. Este espaço segue aberto para manifestação.

"A publicação não apresenta apenas acusação generalizada e desacompanhada de elementos concretos de comprovação, mas reproduz narrativa já expressamente desmentida pela Justiça Eleitoral, mediante esclarecimentos sobre os procedimentos destinados a assegurar a regularidade da votação", escreve o ministro.

A decisão é resposta parcial à ação protocolada pela Coligação Brasil Pronto pra Mais, de Lula, contra a chapa de Flávio Bolsonaro. De acordo com o documento, a campanha alega uso indevido dos meios de comunicação social e abuso do poder econômico, mediante a disseminação coordenada de conteúdos desinformativos.

Cueva determina ainda a proibição da autorização e promoção da publicação ou republicação do áudio ou de conteúdo similar por parte dos administradores e representantes da campanha eleitoral também, sob pena de multa de R$ 100 mil por publicação.

Além da derrubada do conteúdo, a campanha de Lula pediu também a suspensão do canal até a homologação do resultado do segundo turno, que ocorrerá no próximo domingo, 25 de outubro. Essa parte do pedido foi negada pelo corregedor-geral. Segundo ele, a derrubada total do canal é medida última reservada para hipóteses "em que a gravidade das circunstâncias concretamente demonstradas torne insuficientes providências menos restritivas."

No entanto, advertiu que, em caso de continuidade de condutas não permitidas, especialmente na divulgação de conteúdos contrários à integridade do processo eleitoral, essa medida pode ser reavaliada e a suspensão temporária decretada. A determinação foi submetida ao referendo do Plenário da Corte.