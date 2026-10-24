Lula diz que Flávio não gosta do Nordeste; senador diz que será 'carioca mais nordestino'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) se enfrentam no último debate antes do segundo turno das eleições gerais de 2026. (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 23, durante o debate da TV Globo contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que o opositor não fará iniciativas no Nordeste para não gostar da região.

"O que você vai fazer no Nordeste, já que você não gosta do Nordeste? A impressão que eu tenho é que você não gosta do Nordeste. Qual é a bondade decorada que você vai fazer no Nordeste", declarou Lula.

O presidente questionou que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não promoveu obras na região e que pessoas das regiões Sul e Sudeste não gostam do Nordeste. Em resposta, Flávio disse que o pai "levou água" em referência à Transposição do Rio São Francisco e elevou o Bolsa Família para R$ 600.

Lula, por sua vez, disse que foi o responsável pela transposição além de gerar desenvolvimento e construir a ferrovia Transnordestina. "O Nordeste ganhou cidadania e respeito nos nossos governos", declarou Lula, que disse que a região era "muito pobre" quando assumiu a primeira gestão em 2003.

Já o senador Flávio Bolsonaro declarou que irá governar com ações voltados ao Nordeste, com interlocução com governadores que não são aliados dele. Entre as promessas, ele disse que vai criar uma ferrovia que irá ligar todas as capitais nordestinas de São Luís (MA) até Salvador (BA).

Flávio também disse que será o "carioca mais nordestino" do País e acusou Lula de ter levado o Comando Vermelho (CV) na região Nordeste.

O debate desta sexta-feira é considerado pelas campanhas como crucial para definir o próximo presidente daqui a quatro anos. Isso ocorre porque tanto Lula quanto Flávio estão em empate técnico. Por isso, as duas campanhas prepararam os presidenciáveis para atrair o máximo de eleitores indecisos nesta reta final.

