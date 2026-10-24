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Política
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro menciona Raquel Lyra em debate com Lula na TV Globo

Governadora de Pernambuco foi citada por Flávio em resposta a Lula sobre ações para o Nordeste

Amanda Azevedo

Publicado: 23/10/2026 às 23:24

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Flávio Bolsonaro no debate da TV Globo/PABLO PORCIUNCULA / AFP

Flávio Bolsonaro no debate da TV Globo (PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Questionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre ações para o Nordeste, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) mencionou a governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), durante o debate presidencial da TV Globo, nesta sexta-feira (23).

"Eu vou governar para o Nordeste. Eu vou governar, inclusive, em parceria com os governadores que não são aliados meus políticos. Já dei exemplo aqui de Pernambuco, vai ser uma grande honra sentar com a governadora Raquel Lyra para ajudar os nossos irmãos pernambucanos a combater o crime organizado, a levar as obras que precisam para lá", disse.

A governadora de Pernambuco mantém uma postura neutra na disputa presidencial. Em entrevistas, ela se definiu como "pernambuquista".

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