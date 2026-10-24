Flávio Bolsonaro menciona Raquel Lyra em debate com Lula na TV Globo
Governadora de Pernambuco foi citada por Flávio em resposta a Lula sobre ações para o Nordeste
Publicado: 23/10/2026 às 23:24
Flávio Bolsonaro no debate da TV Globo (PABLO PORCIUNCULA / AFP)
Questionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre ações para o Nordeste, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) mencionou a governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), durante o debate presidencial da TV Globo, nesta sexta-feira (23).
"Eu vou governar para o Nordeste. Eu vou governar, inclusive, em parceria com os governadores que não são aliados meus políticos. Já dei exemplo aqui de Pernambuco, vai ser uma grande honra sentar com a governadora Raquel Lyra para ajudar os nossos irmãos pernambucanos a combater o crime organizado, a levar as obras que precisam para lá", disse.
A governadora de Pernambuco mantém uma postura neutra na disputa presidencial. Em entrevistas, ela se definiu como "pernambuquista".