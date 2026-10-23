Lula: Enquanto Flávio ficou lambendo o Trump para taxar o Brasil abrimos 700 novos mercados

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) se enfrentam no último debate antes do segundo turno das eleições gerais de 2026. (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou que Flávio Bolsonaro (PL) ficou "lambendo" o presidente americano Donald Trump para taxar o Brasil, enquanto seu governo abriu 700 novos mercados. A declaração ocorreu nesta sexta-feira, 23, no primeiro bloco do debate da TV Globo, durante discussão sobre o agronegócio.

"Se o Trump não quer comprar do Brasil, eu vou vender a outros lugares", disse Lula. O petista reagiu à acusação de Flávio de que trata o setor com arrogância e petulância. O senador afirmou que produtores estão endividados e enfrentam crédito caro e burocracia.

Lula disse que os investimentos no agronegócio e na agricultura familiar superam os do governo Jair Bolsonaro. Também disse que o adversário "estuda para decorar e não para saber" e pediu aos espectadores que pesquisassem suas afirmações no Google.

Flávio defendeu sua experiência e afirmou ter passado quatro anos tomando decisões, direta ou indiretamente, com o pai. "Eu sei como administrar o Brasil", declarou.

O senador prometeu impedir o contingenciamento de recursos do seguro rural e garantir reajustes acima da inflação às aposentadorias rurais. Também propôs usar tecnologia para facilitar o acesso ao benefício.

Na tréplica, Lula afirmou que o crédito agrícola tem juros subsidiados e não segue a taxa Selic. Acusou os adversários de se incomodarem com a ascensão social dos mais pobres. "Eles se incomodam com pobre na universidade", disse.

O debate ocorre em meio ao empate no Datafolha divulgado na quinta-feira, 22: Lula e Flávio têm 50% dos votos válidos cada. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.