Lula: Flávio só ouviu falar de Manaus quando pai dele riu de pessoas sem oxigênio

A declaração ocorreu nesta sexta-feira, 23, no primeiro bloco do debate da TV Globo

O presidente da república e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou que Flávio Bolsonaro (PL) só teria ouvido falar de Manaus quando o pai, Jair Bolsonaro, apareceu na televisão rindo de pessoas que morriam por falta de oxigênio na pandemia de Covid-19.

A declaração ocorreu nesta sexta-feira, 23, no primeiro bloco do debate da TV Globo, durante discussão sobre saneamento e a Região Norte.

"Talvez a única imagem que ele tem do Estado do Amazonas é essa. É o pai dele rindo da pessoa morrendo por falta de oxigênio", disse Lula. O petista acusou o adversário de desconhecer o Brasil e voltou a recomendar que consultasse o Google sobre os investimentos de suas gestões na Amazônia.

Flávio ironizou a resposta. "Lula, quem é que governa o Brasil, é você ou é o Google?", questionou. O senador disse ter dificuldade para entender o que o presidente falava e cobrou explicações sobre a oposição da bancada petista ao marco legal do saneamento.

O candidato do PL prometeu ajudar Belém a executar o maior programa de saneamento básico da cidade. Também criticou entraves ambientais ao asfaltamento da Transamazônica e afirmou que garantirá a autonomia dos povos indígenas para decidir o que fazer em suas terras.

Flávio prometeu preservar e ampliar a Zona Franca de Manaus, com atração de investimentos em centros de processamento de dados. Defendeu ainda o uso do gás do Amazonas para produzir fertilizantes.

Na tréplica, Lula acusou o governo Bolsonaro de deixar a Amazônia desprotegida e de não atender indígenas e quilombolas.

O Datafolha divulgado na quinta-feira, 22, mostrou Lula e Flávio com 50% dos votos válidos cada. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.