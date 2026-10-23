Lula questiona se Flávio vai apoiar passe livre nos fins de semana e senador diz que sim

Flávio afirmou que o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) será o maior do mundo e reclamou de taxas de juros

O candidato à reeleição da presidência da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (FABIO TEIXEIRA / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 23, durante o debate da TV Globo contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que o opositor ridicularizou a proposta do governo de tarifa zero para transportes coletivos no final de semana. Lula o questionou se ele é a favor da medida, o que foi confirmado por Flávio.

"Eu sou a favor da tarifa zero para os ônibus no final de semana sou super a favor disso, acho que os trabalhadores, na sua hora de lazer, merecem sim ter um transporte gratuito", disse o senador.

Ao falar sobre o questionamento de Lula sobre a falta de reajuste do salário mínimo acima da inflação, Flávio disse que o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) será o maior do mundo e reclamou de taxas de juros.

"Não adianta os R$ 1.621 (salário mínimo), se você dá com uma mão e tira com os nove dedos, você simplesmente invade o bolso dos contribuintes", declarou Flávio. O senador também disse que irá fazer reajustes acima da inflação e irá "organizar a economia".

O debate desta sexta-feira é considerado pelas campanhas como crucial para definir o próximo presidente daqui a quatro anos. Isso ocorre porque tanto Lula quanto Flávio estão em empate técnico. Por isso, as duas campanhas prepararam os presidenciáveis para atrair o máximo de eleitores indecisos nesta reta final.

