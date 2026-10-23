Lula diz que mínimo seria de R$ 900 se não fosse PT, e Flávio explora endividamentos

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) se enfrentam no último debate antes do segundo turno das eleições gerais de 2026. (Reprodução/TV Globo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 23, durante o debate da TV Globo contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que o opositor não sabe quanto custaria o salário mínimo em São Paulo e no Sudeste se não fossem os governos petistas.

"Se não fosse os governos do PT, Lula e Dilma, se a gente não estivesse reajustando salários acima da inflação, sabe quanto seria o salário mínimo por conta do seu pai e do Temer que não aumentaram? Seria R$ 900", declarou Lula.

Em resposta, Flávio disse que o petista foi responsável por endividar os brasileiros por elevar a taxa de juros por conta do excesso de gastos.

"O seu salário já acabou? O seu poder de compra foi destruído pelo atual governo porque ele gasta tanto, ele joga a taxa de juros lá em cima e puxa a sua dívida junto. Lula, por que você endividou o povo brasileiro desse jeito, essa grande bola de neve e continua enrolando o povo brasileiro", declarou.

Lula disse também que Flávio Bolsonaro segue a política do presidente da Argentina, Javier Milei, e que, em um eventual quarto mandato na Presidência, ele continuará aumentando o salário mínimo acima da inflação.

O debate desta sexta-feira é considerado pelas campanhas como crucial para definir o próximo presidente daqui a quatro anos. Isso ocorre porque tanto Lula quanto Flávio estão em empate técnico. Por isso, as duas campanhas prepararam os presidenciáveis para atrair o máximo de eleitores indecisos nesta reta final.