Eleições 2026: Grande Recife terá 872 viagens de ônibus a mais no 2º turno

Operação deste domingo terá 14.345 viagens programadas e transporte gratuito das 4h às 19h. No primeiro turno, foram 13.473 viagens

Usuários terão passagem de ônibus gratuita no dia da votação das eleições de 2026 (Foto: Acervo DP/Paulo Maciel)

O transporte público da Região Metropolitana do Recife (RMR) terá 14.345 viagens programadas neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. O número representa um aumento de 6,5% em relação ao primeiro turno, quando o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) programou 13.473 viagens.

Além da ampliação da operação, os passageiros poderão utilizar os ônibus gratuitamente das 4h às 19h para se deslocar até os locais de votação e retornar para casa.

Segundo o CTM, serão disponibilizadas 344 linhas, com frequência compatível com a dos dias úteis. A gratuidade será válida em todas as linhas do sistema, incluindo os BRTs, as estações de BRT e as linhas interbairros. A linha 160 - Gaibu/Barra de Jangada (Opcional) também estará incluída no benefício.

As linhas opcionais 191 e 195 são exceções. Os passageiros que utilizam esses serviços poderão viajar gratuitamente pela linha 198 - Ipojuca/TI Cabo, com integração à linha 185 - TI Cabo/Recife.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, a operação prevista pelo consórcio contou com 1.308 veículos, 419 a mais que a frota habitual dos domingos, de 889 ônibus. O planejamento também previa 9.870 viagens na operação regular dominical, número ampliado para 13.473 durante a votação.

Para o segundo turno, o CTM informou que as empresas operadoras manterão veículos de reserva para substituir ônibus em caso de problemas durante a operação.

Os itinerários poderão ser consultados a partir deste sábado (24) pelo aplicativo RUMO, disponível na página do Grande Recife. A ferramenta permite verificar os trajetos e os horários das linhas.

De acordo com o consórcio, o sistema transportou 671 mil passageiros no primeiro turno, o maior número da série histórica informada pelo órgão.

Empresas de ônibus intermunicipais são notificadas após denúncias

A Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI) voltou a notificar, nesta sexta-feira (23), as empresas de ônibus que operam em Pernambuco para garantir o cumprimento da gratuidade no transporte intermunicipal durante o segundo turno das eleições, no domingo (25).

A medida foi adotada após uma recomendação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e uma denúncia de que rodoviárias estariam se recusando a emitir passagens gratuitas para os eleitores.

Em nota, a EPTI informou que todas as empresas foram notificadas para cumprir o decreto estadual e as regulamentações que atendem à determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O órgão também advertiu que as concessionárias que descumprirem as regras estarão sujeitas a sanções administrativas.

A empresa acrescentou que eventuais violações da legislação poderão ser comunicadas ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral para a apuração de possíveis responsabilidades por crime eleitoral.

A denúncia foi apresentada nesta sexta-feira pela Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, por meio de uma representação encaminhada à EPTI e à Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). Segundo a federação, uma das empresas que estariam descumprindo a determinação é a Auto Viação Progresso.

A representação foi feita após questionamentos sobre a oferta do transporte gratuito no primeiro turno das eleições. Na ocasião, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) solicitou explicações ao governo estadual sobre denúncias de falta de gratuidade nas linhas intermunicipais e de frota insuficiente no transporte público da Região Metropolitana do Recife.