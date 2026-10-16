Duas linhas de ônibus mudam itinerário no Ipsep a partir desta sexta (16)

Alteração afeta as linhas 122 e 2040 e retira duas paradas de circulação. Passageiros terão outras opções na na Rua Jean Emile Favre e na Avenida Costa e Silva

Passageiros devem ficar atentos às mudanças nas linhas de ônibus (Foto: Crysli Viana/Acervo DP Foto)

Passageiros de duas linhas de ônibus que circulam pelo bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, terão de utilizar outras paradas a partir desta sexta-feira (16). As linhas 122 (Vila do Ipsep) e 2040 (CDU/ Boa Viagem/ Caxangá) terão os itinerários alterados após mudanças na circulação de veículos implementadas pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

Com o novo percurso, os ônibus passarão a acessar a Rua Jean Emile Favre e seguir pela Avenida Costa e Silva, com conversão à direita para a Rua Jean Emile Favre e continuidade pela Rua Jamaica. O trajeto deixará de incluir trechos das ruas Hélio Brandão, Adolfo Faro e Anísio Galvão.

A mudança também afeta duas paradas, que deixarão de ser atendidas pelas linhas, sendo elas a PED 020068, na Rua Adolfo Faro, e a PED 020112, na Rua Anísio Galvão.

Como alternativas, os passageiros poderão utilizar a parada PED 020066, na Avenida Costa e Silva, próximo ao cruzamento com a Rua Jean Emile Favre, ou a PED 020093, na Rua Jean Emile Favre, em frente à Delegacia do Ipsep.

Como entrar em contato com o Grande Recife

Dúvidas, reclamações e solicitações podem ser encaminhadas à Central de Atendimento ao Cliente do Grande Recife Consórcio de Transportes pelo telefone 0800 081 0158, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou pelo WhatsApp (81) 99488-3999, todos os dias, no mesmo horário.

Caso a demanda não seja solucionada, o passageiro poderá recorrer à Ouvidoria, informando o número do protocolo do atendimento inicial. O contato pode ser feito pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (81) 3182-5511, 3182-5633, 3182-5630 e 3182-5519, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.