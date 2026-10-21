Diretor da Quaest diz que Janones mudou rumo da campanha com "Exército do Lula"

Guilherme Russo afirmou que mobilização nas redes sociais e nas ruas ajudou a reduzir a vantagem de Flávio Bolsonaro e destacou melhora nos indicadores digitais do presidente

Janones foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca logo depois do debate presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro neste domingo (18), na Band. (Ricardo Stuckert/PR)

A mobilização liderada pelo deputado federal reeleito André Janones (Rede-MG) por meio do canal de WhatsApp “Exército do Lula” mudou a dinâmica da campanha presidencial no segundo turno, na avaliação de Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quaest. Segundo ele, a atuação do parlamentar ajudou a impulsionar o engajamento da esquerda nas redes sociais e também nas ruas.

Russo fez a avaliação nesta quarta-feira (21) no programa Uol News, do Portal Uol, após a divulgação da nova pesquisa do instituto para o segundo turno. O levantamento mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de voto, contra 44% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, configurando empate técnico.

Na pesquisa anterior, divulgada em 14 de outubro, Flávio tinha 46% e Lula, 44%. O novo levantamento ouviu 2.154 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de outubro, em todas as regiões do país. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

Ao comentar os resultados, Russo afirmou que a atuação de Janones representa uma mudança relevante na capacidade de mobilização da esquerda durante a campanha.

“O que o Janones está fazendo não tem precedente no Brasil, especialmente vindo da esquerda. Então, a gente tem que reconhecer esse trabalho, porque ele está sim mudando a campanha em algumas frentes”, afirmou.

Segundo o diretor da Quaest, a primeira pesquisa realizada após o primeiro turno mostrava uma vantagem mais significativa de Flávio Bolsonaro. Desde então, os levantamentos indicaram uma recuperação de Lula.

“A tendência, a série de pesquisas ao longo do segundo turno foi quase todas no sentido de melhorar os números para o Lula. Ele ainda está numericamente atrás, mas a tendência foi essa. É muito importante essa mobilização que está acontecendo em favor do presidente Lula, é que hoje a gente está no cenário de empate técnico”, disse Russo.

O diretor destacou que a mobilização não ficou restrita às redes sociais. Ele citou manifestações de rua, conversas com eleitores e outras iniciativas de engajamento promovidas pela militância.

Indicadores digitais melhoraram

Além da intenção de voto, Russo apontou melhora em outros indicadores acompanhados pela Quaest. Segundo ele, a popularidade digital de Lula e o volume de buscas pelo nome do presidente no Google cresceram durante o segundo turno.

“Os números de redes sociais foram muito fortes. A gente tem o índice de popularidade digital, mas também buscas no Google, todos melhoraram muito para o presidente Lula. A esquerda está conseguindo competir, engajamento e passando em muitos aspectos”, afirmou.

O governo Lula também registrou aumento na aprovação, enquanto a rejeição ao presidente caiu seis pontos percentuais, de 53% para 47%. A rejeição a Flávio Bolsonaro passou de 54% para 52%.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula e Flávio aparecem empatados com 40% cada. O percentual de indecisos, porém, chegou a 14%, ante um patamar menor no levantamento anterior.

Indecisão cresce na reta final

Para Russo, o aumento da indecisão é particularmente relevante na reta final da eleição. O movimento aparece com maior intensidade entre eleitores independentes e parte do eleitorado feminino.

O diretor da Quaest avaliou que o tom do debate presidencial realizado pela Band e a intensificação dos ataques entre Lula e Flávio podem ter contribuído para esse comportamento do eleitorado.

O crescimento dos indecisos também relativiza o discurso de que uma eventual virada de Lula já estaria assegurada. Questionado sobre declarações de Janones nas redes sociais indicando confiança na vitória do petista, Russo afirmou que esse tipo de mensagem é utilizado pelas campanhas para manter a militância mobilizada.

“Isso é justamente para animar o seu eleitor a continuar fazendo campanha. Enfim, isso é natural que as campanhas façam isso”, afirmou.

Apesar da melhora nos indicadores de Lula, a pesquisa ainda mostra Flávio numericamente à frente. Considerados apenas os votos válidos, o senador aparece com 50,56%, contra 49,44% do presidente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.