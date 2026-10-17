Convocados por Janones, apoiadores de Lula vestem verde e amarelo nas redes sociais

Deputado, que administra o canal de WhatsApp "Exército do Lula", afirmou que a esquerda "pegar de volta" os símbolos tomado por "eles", em referência aos bolsonaristas

Janones convocou movimento para este sábado (17) (Reprodução de vídeo)

O deputado federal André Janones (Rede), que administra o canal "Exército do Lula" no WhatsApp, convocou os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a publicarem fotos no Instagram vestindo verde e amarelo e fazendo o "L" com a mão. A mobilização ocorreu às 9h deste sábado (17).

Em vídeo, Janones afirmou que a esquerda "pegar de volta" os símbolos tomado por "eles", em referência aos bolsonaristas, que costumam usar verde e amarelo como cores oficiais.

Os eleitores de Lula orientados por Janones também levaram aos assuntos do momento do X as hashtags #OVerdeAmareloENosso, #BrasilInteiro e #RetomamosNossasCores.

