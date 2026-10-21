Nunes Marques e Mendonça queriam bloquear canais de WhatsApp 48h antes do 2º turno

No entanto, ministro Kassio Nunes Marques, que é presidente do TSE, afirma ser contra alterações das regras nas vésperas das eleições

Kassio Nunes Marques é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (Foto: Luiz Roberto/ TSE)

Uma minuta de resolução está circulando no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para bloquear nas 48h antes do segundo turno das eleições os canais de WhatsApp com mais de 200 mil usuários. A proposta, que entraria em vigor no momento da publicação, é dos ministros Kassio Nunes Marques, presidente do TSE, e André Mendonça, que seria o autor do texto.

A minuta foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo e após a publicação da matéria, o presidente do TSE afirmou ser contra mudanças de regras nas vésperas da eleição. Nunes Marques ainda afirmou que Mendonça é o autor do texto, mas que o teor da proposta teria sido discutido com outros ministros.

"No período compreendido entre as 48 (quarenta e oito) horas antes e as 24 (vinte e quatro) horas depois da eleição, aplica-se o disposto no § 11 deste artigo aos canais de transmissão de conteúdo de natureza político-eleitoral com mais de 200.000 (duzentos mil) seguidores", diz o texto, segundo a publicação.

Exército de Lula seria afetado

A medida, caso fosse publicada, atingiria o canal de WhatsApp Exército de Lula, criado pelo deputado federal André Janones (Rede), que alcançou 7 milhões de inscritos nesta quarta-feira (21). O canal já foi alvo de várias representações no TSE da campanha de Flávio Bolsonaro (PL).

