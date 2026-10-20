Deputado André Janones recebe alta após sofrer arritmia cardíaca e é recebido por multidão

Na saída do hospital, Janones comparou Lula ao jogador argentino de futebol Lionel Messi dizendo que o presidente precisa dos mais jovens para correr por ele

O deputado André Janones (Rede-MG) ecebeu alta nesta terça-feira (20) (Reprodução/Instagram @andrejanones)

O deputado federal André Janones (Rede-MG) recebeu alta na tarde desta terça-feira (20) após ser internado com um quadro grave de arritmia cardíaca e falta de ar. O deputado deu entrada na emergência do Hospital Vila Nova Star, por volta das 2h da manhã da segunda-feira (19), após o debate na TV Band entre os candidatos à presidência Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Ao deixar o hospital, Janones foi recebido por uma multidão de apoiadores e comentou sobre sua atuação à frente da campanha do petista. "O Lula simplesmente precisa de a gente fazer o trabalho nas redes sociais enquanto ele brilha", afirmou.

Na sequência, comparou o presidente ao jogador argentino de futebol Lionel Messi, que, embora seja genial, precisa da ajuda jogadores mais jovens para correr por ele.

No boletim médico emitido na terça-feira (19), a equipe do Vila Nova Star, sob o comando da cardiologista Ludhmila Hajjar, já havia afirmado que “a evolução clínica de Janones é favorável, com expectativa de alta hospitalar nas próximas 48 horas, caso sejam mantidas as atuais condições de estabilidade”.

Janones é o único administrador do canal do Whatsapp “Exército do Lula”, que soma mais de 5,6 milhões de seguidores e é o grande mobilizador da campanha do presidente Lula à reeleição nas redes sociais neste 2° turno da eleição.

Mensagem de Lula

Na noite da segunda (19), Lula publicou nas redes sociais uma mensagem de apoio ao deputado. O presidente afirmou que já havia conversado por telefone com Janones e enviou um recado durante uma passeata em Porto Alegre.

"Meu companheiro André Janones está se recuperando depois da batalha de ontem e já já estará de volta ao batente, pronto para mais uma jornada com o nosso Exército do Lula", escreveu o presidente. "Vamos lá, meu general. Vamos ativar nosso exército."