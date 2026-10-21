Datafolha divulga nova pesquisa sobre disputa entre Flávio e Lula nesta quinta (22)

Flávio Bolsonaro e Lula (NELSON ALMEIDA / AFP)

O instituto Datafolha divulgará, nesta quinta-feira (22), sua penúltima pesquisa sobre a disputa eleitoral para a Presidência da República.

A pesquisa, encomendada pela Folha e pela Globo, teve início no dia 20 e será finalizada nesta quinta, com 2.520 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral é BR-09709/2026.

Última pesquisa Datafolha

O mais recente levantamento do Datafolha, divulgado no dia 15 de outubro, trouxe Flávio Bolsonaro (PL) com 47% das intenções de voto totais e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45%. Considerando os votos válidos, Flávio tinha 51%, e Lula, 49%.