Datafolha: Flávio tem 51% dos votos válidos e Lula, 49%

Os dois estão em empate técnico

Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Karol Rodrigues/DP Foto e Mauro Pimentel/AFP)

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (15) mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 49%. Os dois estão em empate técnico.

Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Flávio tem 47% (eram 49% na pesquisa anterior) e Lula, 45% (eram 45%).

Foram ouvidos 2.520 eleitores entre terça (13) e quarta (14) em 153 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa, encomendada pela Folha de S.Paulo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-00466/2026.

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