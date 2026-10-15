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Eleições 2026

Datafolha: Flávio Bolsonaro é rejeitado por 44% e Lula, por 46%

Rejeição do presidente Lula mantém mesmo percentual desde o primeiro turno

Estadão Conteúdo

Publicado: 15/10/2026 às 19:49

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Flávio Bolsonaro e Lula/SERGIO LIMA / AFP e NELSON ALMEIDA / AFP

Flávio Bolsonaro e Lula (SERGIO LIMA / AFP e NELSON ALMEIDA / AFP)

A rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 46% enquanto a do senador Flávio Bolsonaro (PL) chega a 44%, segundo pesquisa Datafolha sobre o segundo turno da eleição presidencial divulgada nesta quinta-feira (15).

Na pesquisa divulgada no último dia 8 de outubro, a primeira após o primeiro turno das eleições, Lula aparecia com uma rejeição de 46% e o candidato do PL, com 43%. Ou seja, o índice de Lula manteve-se estável, enquanto a rejeição a Flávio oscilou um ponto porcentual para cima. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 14 de outubro.

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