Quaest: 48% desaprovam o governo Lula, contra 45% que aprovam

Desaprovação e aprovação sofreram oscilação de 1%, dentro da margem de erro, em relação ao levantamento no primeiro turno

Lula durante cerimônia de ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima (Crysli Viana/DP foto)

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (14) mostra que 48% dos eleitores desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ante 45% que o aprovam. Na comparação com levantamento anterior, de 3 de outubro, véspera do primeiro turno, a desaprovação oscilou 1 ponto porcentual para baixo (era de 49%), enquanto a aprovação fez o caminho inverso e oscilou um ponto para cima (era 44%).

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

O instituto também questionou os eleitores sobre a avaliação do governo Lula. Entre os respondentes, 40% avaliam o governo de forma negativa - ante 42% na pesquisa anterior. A avaliação positiva passou de 33% para 34% e a avaliação regular oscilou de 23% para 24%.